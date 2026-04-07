EN VIVO: Marquense igualó el juego ante Mixco

Al minuto 60, Elvi Elington empató el duelo entre Marquense y Mixco. El equipo local había convertido primero, en el minuto 46, gracias a Nicolás Martínez.

Las estadísticas del encuentro entre Mixco y Marquense del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Mixco (1)

VS

Marquense (1)

(1) VS (1) Tarjetas Rojas:

Mixco (2)

VS

Marquense (0)

Así llegan Mixco y Marquense

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Comunicaciones. En 3 partidos ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense venció en casa a Xelajú por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 24 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (7 PG – 3 PE – 7 PP).

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.

Formación de Mixco hoy

El entrenador Fabricio Benítez dispuso una formación 4-5-1 con Kevin Moscoso defendiendo el arco; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González como zagueros; Edilson Reyes, Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga, Kennedy Rocha y Yonathan Pozuelos en el centro del campo; con Nicolás Martínez como atacantes.

Formación de Marquense hoy

Por su parte, Omar Arellano Nuño salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Javier Colli; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes como defensores; Josué Cano, Andy Ruiz, Dylan Flores, Miguel Escobar y David Chuc como centrocampistas; y Diego Casas como delantero.