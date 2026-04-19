EN VIVO: 0-0: Mixco y su duelo por la fecha 21 del Clausura

Tarjetas Amarillas:

Mixco (0)

VS

Aurora FC (1)

La previa del encuentro entre

Mixco

y

Aurora FC

por

Clausura 2026 :



Así llegan Mixco y Aurora FC

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

En su visita anterior, Mixco empató por 2 con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 derrota, con 9 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

A Aurora FC no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Marquense. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 4 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 33 puntos (9 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG – 7 PE – 9 PP).

El árbitro Mario Escobar Toca fue el encargado de supervisar el juego en Municipal de Mixco.

Formación de Mixco hoy

El entrenador Fabricio Benítez dispuso una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso defendiendo el arco; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez y Jefrey Segura como zagueros; Edilson Reyes, Óscar González y Christian Ojeda en el centro del campo; con Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Esteban Garcia como atacantes.

Formación de Aurora FC hoy

Por su parte, Saúl Phillip salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz como defensores; Gabriel Grajeda, Pablo Mingorance, Allan García, Daniel Baján y José Luis Vivas como centrocampistas; y Diego Ruiz como delantero.