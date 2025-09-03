EN VIVO: Municipal vence a Mixco por 3 a 1

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Mixco del Apertura:
-
Tarjetas Amarillas:
Municipal (2)
VS
Mixco (1)
Así llegan Municipal y Mixco
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
En su visita anterior, Municipal empató por 0 con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura
Mixco venció en casa a Guastatoya por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG – 1 PE – 1 PP).
El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Manuel Felipe Carrera.
El entrenador Mario Acevedo dispuso una formación 3-4-3 con Braulio Linares defendiendo el arco; José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David como zagueros; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, John Méndez y César Archila en el centro del campo; con Yasnier Matos, José Martínez y Eddie Hernández como atacantes.
Por su parte, Fabricio Benítez salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Facundo González como defensores; Kener Lemus, Christian Ojeda y Gabriel Arce como centrocampistas; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez como delanteros.