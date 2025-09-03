EN VIVO: Municipal vence a Mixco por 3 a 1

Con goles de John Méndez (39′ 1T), Eddie Hernández (46′ 1T, de penal) y Cristian Jiménez (11′ 2T), Municipal se impone con comodidad ante Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera. La visita había abierto el marcador al minuto 32 con la anotación de Nicolás Martínez.

Las estadísticas del encuentro entre Municipal y Mixco del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Municipal (2)

VS

Mixco (1)

Así llegan Municipal y Mixco

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

En su visita anterior, Municipal empató por 0 con Mictlán. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 6 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco venció en casa a Guastatoya por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE), mientras que la visita sumó 16 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (5 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El entrenador Mario Acevedo dispuso una formación 3-4-3 con Braulio Linares defendiendo el arco; José Mena, Carlos Estrada y Aubrey David como zagueros; Rudy Barrientos, Yunior Pérez, John Méndez y César Archila en el centro del campo; con Yasnier Matos, José Martínez y Eddie Hernández como atacantes.

Por su parte, Fabricio Benítez salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Facundo González como defensores; Kener Lemus, Christian Ojeda y Gabriel Arce como centrocampistas; y Esteban Garcia, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez como delanteros.