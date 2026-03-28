EN VIVO: Segundo tiempo en juego: Guastatoya sigue arriba 1-0 sobre Xelajú

¡En marcha el segundo tiempo en el estadio Mario Camposeco! Guastatoya lleva la delantera con gol de Joshua Ubico (6′ 1T). La visita vence a Xelajú por 1 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Guastatoya del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (1)

VS

Guastatoya (4)

Así llegan Xelajú y Guastatoya

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú venció 3-1 a Comunicaciones en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Guastatoya igualó 1-1 el juego frente a Municipal. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG – 5 PE – 5 PP).

El árbitro Sergio Reyna Möller fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mario Camposeco.

El entrenador Roberto Hernández dispuso una formación 4-3-3 con Nery Lobos defendiendo el arco; Kevin Ruíz, Raúl Calderón, Manuel Romero y Widvin Tebalan como zagueros; Yair Jaén, Juan Cardona y Ricardo Marquez en el centro del campo; con Harim Quezada, Derrikson Quirós y Steven Cárdenas como atacantes.

Por su parte, Pablo Centrone salió a jugar con un esquema 3-5-2, con el arquero Rubén Escobar; Emanuel Yori, José Almanza, Víctor Armas como defensores; Keyshwen Arboine, Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Joshua Ubico y Nelson García como centrocampistas; y Víctor Ávalos y Denilson Sánchez como delanteros.