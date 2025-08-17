EN VIVO: Xelajú gana por 2 el juego ante Guastatoya

El conjunto local sigue sumando. Ahora, vence a Guastatoya 2-0, con goles de Antonio López (5′ 1T) y Claudio de Oliveira (0′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Xelajú y Guastatoya del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Xelajú (1)

VS

Guastatoya (0)

Así llegan Xelajú y Guastatoya

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Mixco. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

A Guastatoya no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Malacateco. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 4 puntos (1 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PE – 3 PP).

El árbitro Bryan López Castellanos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Mario Camposeco.

El entrenador Amarini Villatoro dispuso una formación 4-5-1 con Rubén Silva defendiendo el arco; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz y Widvin Tebalan como zagueros; Derrikson Quirós, Antonio López, Jorge Aparicio, Claudio de Oliveira y Yilton Díaz en el centro del campo; con Pedro Báez como atacantes.

Por su parte, Ariel Sena salió a jugar con un esquema 5-4-1, con el arquero Rubén Escobar; Dilan Palencia, Herberth Morales, Ricardo Blanco, Alejandro Cabral, Keyner Agustín como defensores; Denilson Sánchez, Yordin Hernández, Nelson García y Ariel Lon como centrocampistas; y Keyshwen Arboine como delantero.