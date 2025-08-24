EN VIVO: Achuapa derrota a Comunicaciones2 a 1

Con gol de Vitor Alves, al minuto 55, se rompe el empate entre Achuapa y Comunicaciones, quedando con un marcador 2-1.

Las estadísticas del encuentro entre Achuapa y Comunicaciones del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Achuapa (0)

Comunicaciones (1)

Así llegan Achuapa y Comunicaciones

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Achuapa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Cobán Imperial. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 3-0 a Marquense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 4 en su arco.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 1 PP).

Julio Luna fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Formación de Achuapa hoy

Martín García presentó una alineación 4-3-3 con Ederson Cabezas defendiendo la portería; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y José Salazar en la zaga; Isaías de León, Yeison Carabali y Vitor Alves en el centro del campo; y con Erick Sánchez, Agustín Maziero y Alexis Matta en el ataque.

Formación de Comunicaciones hoy

Por su parte, Roberto Hernández salió a jugar con una estrategia 4-3-3, con Arnold Barrios en la portería; Jose Grajeda, Walter García, Ernesto Monreal, Emerson Raymundo en la línea defensiva; Karel Espino, Marco Domínguez y José Contreras en el mediocampo; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Lynner García en la delantera.