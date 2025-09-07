EN VIVO: Achuapa es el dueño del partido y vence a Xelajú 4-0

Achuapa aplasta a Xelajú con una goleada 4-0 en el Estadio Municipal Manuel Ariza, gracias a los goles de Vitor Alves (11′ 1T, de penal), Yeison Carabali (13′ 2T) y Carlos Castrillo (20′ 2T y 32′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Achuapa y Xelajú del Apertura:



Pases Correctos:

Achuapa (2)

VS

Xelajú (0)

(2) VS (0) Tarjetas Amarillas:

Achuapa (1)

VS

Xelajú (2)

Así llegan Achuapa y Xelajú

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de caer por 0 a 2 frente a Malacateco. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de un triunfo 3 a 1 frente a Marquense. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 4 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 9 puntos (2 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 2 PP).

Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Formación de Achuapa hoy

El entrenador Martín García salió a la cancha con una formación 6-2-2 con Ederson Cabezas en la portería; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo, José Salazar, Yeison Carabali y Cristian González en la línea defensiva; Isaías de León y Alexis Matta en el mediocampo; y Vitor Alves y Agustín Maziero en el ataque.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, Amarini Villatoro paró en el campo una estrategia 5-3-2 con Rubén Silva en el arco; Javier González, Gerardo Gordillo, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan como defensa; Jorge Aparicio, Elmer Cardoza y Derrikson Quirós en la mitad; y con Antonio López y Pedro Báez en la delantera.