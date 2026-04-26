EN VIVO | Achuapa vs. Antigua GFC por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

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EN VIVO | Achuapa vs. Antigua GFC por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026

Los Cebolleros se despiden de la Liga Nacional en el Estadio Winston Pineda ante el vigente bicampeón en lo que será el último partido de Achuapa en la máxima categoría antes de regresar a la Primera División.

Alejandra Soto

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Achuapa y Antigua GFC cierran la jornada 22 en el Estadio Winston Pineda Gudiel en un partido cargado de emotividad para los locales. Los Cebolleros, cuyo descenso ya fue confirmado matemáticamente en la jornada anterior, disputan su último partido en la Liga Nacional antes de regresar a la Primera División tras varios años en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Antigua GFC llega sin presión en la tabla acumulada con 75 puntos en la tercera posición y con el boleto a los cuartos de final ya asegurado. Los Patas Amarillas de Mauricio Tapia buscarán cerrar la fase regular con una victoria que les permita llegar en el mejor estado de ánimo posible a la liguilla, mientras que Achuapa querrá regalarle a su afición una despedida digna en su último partido en la primera categoría.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro, cada jugada, cada gol a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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