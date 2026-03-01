EN VIVO | Achuapa vs Cobán Imperial por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026

Este domingo, Achuapa recibe a Cobán Imperial en uno de los duelos más atractivos de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026. Los cebolleros de Achuapa, dirigidos por Rafael Loredo, llegan con 15 puntos en la cuarta posición y con la motivación de sumar tres puntos que los devuelvan a lo más alto de la tabla.

Cobán Imperial, por su parte, llega como tercero en la clasificación con 17 unidades bajo la dirección de Martín García. Los Príncipes Azules buscan en este duelo directo ampliar su ventaja sobre Achuapa y mantenerse cerca de los líderes Comunicaciones y Municipal, que acumulan 19 y 18 puntos respectivamente tras los resultados del sábado.

El contexto del partido le da un sabor especial al encuentro. Comunicaciones le arrebató ayer el liderato a los equipos de la parte alta con su victoria ante Guastatoya, lo que convierte este duelo en una final adelantada para ambos conjuntos. Achuapa sabe que una victoria los pondría a solo un punto de los cremas, mientras que Cobán busca recortar distancias con los de arriba.

El partido promete ser uno de los más intensos de la fecha, con dos equipos que se conocen bien y que llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: