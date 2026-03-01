Fútbol Nacional

EN VIVO | Aurora vs Deportivo Mixco por la jornada 10 del torneo Clausura 2026

Los aurinegros reciben al Deportivo Mixco en el estadio Guillermo Slowing en el partido que abre la jornada dominical a las 11:00 de la mañana.

Aurora FC recibe este domingo al Deportivo Mixco en el estadio Guillermo Slowing en el marco de la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido abre la actividad dominical a las 11:00 de la mañana con dos equipos que necesitan los tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

Aurora llega a este compromiso en la octava posición con 13 puntos, en la zona límite de la clasificación a los primeros ocho. Los aurinegros saben que una victoria les permitiría alejarse de la zona baja y mantenerse dentro de los puestos de liguilla.

Mixco, por su parte, llega en la décima posición con 10 unidades, fuera de los ocho primeros lugares. Los visitantes necesitan sumar de tres en tres para acercarse a la zona de clasificación y no perder terreno en la segunda mitad del torneo.

El duelo en el Guillermo Slowing se perfila como un partido parejo entre dos equipos que llegan con objetivos similares y que no pueden permitirse el lujo de dejar ir más puntos en esta etapa del Clausura 2026.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí: