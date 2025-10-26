EN VIVO| Achuapa vs. Cobán Imperial por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

La Liga Nacional continúa con la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, con el duelo entre Achuapa y Cobán Imperial, que se disputará hoy a las 3:00 de la tarde en el Estadio Winston Pineda. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave para mejorar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

Achuapa llega al encuentro con la necesidad de hacerse fuerte en casa. El equipo ha mostrado altibajos en las últimas jornadas, pero su desempeño local será clave para mantenerse competitivo. Por su parte, Cobán Imperial buscará mantener la consistencia que ha mostrado como visitante y consolidar su desempeño en la zona alta de la tabla.