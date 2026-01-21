EN VIVO| Achuapa vs. Comunicaciones por la jornada 1 del torneo Clausura 2026

El cuadro de Comunicaciones FC debutará este miércoles en el Torneo Clausura 2026, visitando al Deportivo Achuapa por la primera jornada del certamen nacional.

Este compromiso marcará el estreno del técnico chileno Marco Antonio “el Fantasma” Figueroa al frente del equipo albo, que llega con la necesidad imperiosa de comenzar a sumar desde el arranque, debido a que actualmente ocupa el último lugar en la tabla acumulada.

Además del debut del nuevo estratega, se espera también el estreno oficial de los refuerzos ofensivos: el mexicano Jael Sandoval y el panameño Janpol Morales, quienes llegaron como importantes incorporaciones del club para este semestre.

Por su parte, el Deportivo Achuapa, dirigido por el mexicano Rafael Loredo, buscará aprovechar su condición de local en el estadio Winston Pineda Gudiel, un escenario que ha sido clave en sus aspiraciones en torneos anteriores.

El encuentro está programado para las 16:00 horas, en un duelo que será vital para las aspiraciones de ambos equipos al inicio del torneo. Para Comunicaciones, será el primer paso en su intento por alejarse del descenso lo más pronto posible y retomar protagonismo en el fútbol guatemalteco.