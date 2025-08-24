EN VIVO| Achuapa vs. Comunicaciones por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

La jornada 6 del Torneo Clausura 2025 presenta un duelo atractivo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde a partir de las 2 de la tarde se enfrentarán Deportivo Achuapa y Comunicaciones.

La jornada 6 del Torneo Clausura 2025 presenta un duelo atractivo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde a partir de las 2 de la tarde se enfrentarán Deportivo Achuapa y Comunicaciones. Ambos equipos llegan con motivaciones distintas, pero con la necesidad de seguir sumando para no perder terreno en la clasificación.

Comunicaciones afronta este compromiso con la confianza de haber conseguido un triunfo en la jornada anterior jugando en condición de local. Por su parte, Achuapa viene de rescatar un valioso empate frente a Cobán Imperial como visitante.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Comunicaciones Datafactory Deportes Deportivo Achuapa Futbol nacional 
