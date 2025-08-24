EN VIVO| Achuapa vs. Comunicaciones por la sexta jornada del torneo Apertura 2025

La jornada 6 del Torneo Clausura 2025 presenta un duelo atractivo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde a partir de las 2 de la tarde se enfrentarán Deportivo Achuapa y Comunicaciones. Ambos equipos llegan con motivaciones distintas, pero con la necesidad de seguir sumando para no perder terreno en la clasificación.

Comunicaciones afronta este compromiso con la confianza de haber conseguido un triunfo en la jornada anterior jugando en condición de local. Por su parte, Achuapa viene de rescatar un valioso empate frente a Cobán Imperial como visitante.