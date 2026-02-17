EN VIVO | Achuapa vs. Guastatoya por la jornada 7 del Clausura 2026

Este martes 17 de febrero arranca la séptima jornada del Torneo Clausura, en la que el Deportivo Achuapa, dirigido por el estratega mexicano Rafael Loredo, recibirá en el estadio Winston Pineda Gudiel al cuadro de Guastatoya, en un encuentro que promete ser intenso, ya que ambos equipos están en la lucha por los puestos de descenso.

Para el cuadro local será una oportunidad clave para alejarse de la zona comprometida, en un certamen donde el equipo cebollero se ubica en la cuarta posición, con 10 puntos. Achuapa buscará una victoria que le permita colocarse momentáneamente en la primera casilla del torneo.

Por su parte, el cuadro pecho amarillo llega con la motivación de confirmar su buen arranque de torneo, con 9 puntos, y con la mira puesta en seguir escalando para salir de los puestos bajos de la tabla acumulada.

El duelo promete ser determinante para ambos proyectos, ya que se trata de un enfrentamiento directo en la tabla del descenso. El partido está programado para las 15.00 horas de Guatemala.