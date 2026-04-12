EN VIVO | Achuapa vs. Malacateco por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026

Achuapa y Malacateco protagonizan este domingo el último partido de la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Winston Pineda Gudiel a las 4:00 PM. Dos equipos que pelean en la parte baja de la tabla se miden en un duelo directo donde los tres puntos son fundamentales para sus aspiraciones de alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Achuapa llega en la última posición del Clausura con apenas 15 puntos y en el doceavo lugar de la tabla acumulada con 40 unidades, en zona de descenso directo. Los Cebolleros necesitan urgentemente sumar de a tres para seguir con vida en su lucha por la permanencia en la Liga Nacional a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.

Malacateco, por su parte, marcha en la undécima posición del Clausura con 16 puntos y noveno en la tabla acumulada con 47 unidades, en una situación más cómoda que su rival pero que tampoco le permite relajarse. Los Toros de Minor Díaz buscarán aprovechar la visita para sumar puntos y alejarse definitivamente de cualquier preocupación en la tabla.

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