EN VIVO| Achuapa vs Marquense por la jornada 13 del torneo Apertura 2025

La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 continúa este domingo con un partido atractivo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, donde Achuapa recibirá a Marquense a partir de las 3 de la tarde. Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la obligación de sumar para seguir en la pelea dentro de la tabla de posiciones.

Los cebolleros han mostrado un rendimiento irregular en lo que va del certamen, alternando victorias importantes con derrotas que han complicado su estabilidad en la clasificación. Por su parte, Marquense llega con la misión de sumar puntos como visitante para no perder terreno en la tabla acumulada.