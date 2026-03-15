EN VIVO | Achuapa vs. Marquense por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026

Achuapa recibe este domingo a Marquense a las 3:00 de la tarde en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026. Los Caballeros, dirigidos por Rafael Loredo, buscan los tres puntos en casa ante un Marquense que llega con la necesidad urgente de sumar para alejarse del descenso.

Achuapa llega al partido en la octava posición con 15 puntos, en la zona media de la tabla del Clausura 2026. Los Cebolleros buscarán aprovechar su localía para sumar tres unidades que los acerquen a los puestos de clasificación en la segunda vuelta del torneo.

Marquense, dirigido por Omar Arellano, llega en el último lugar del Clausura 2026 con 12 puntos y en zona de descenso en la tabla acumulada con 35 unidades. Los Leones de San Marcos necesitan sumar de tres en tres para alejarse del peligro y cada partido se convierte en una final para el conjunto de San Marcos en lo que resta del torneo.

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