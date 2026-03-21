EN VIVO | Achuapa vs. Mictlán por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Achuapa recibe este sábado a Mictlán a las 4:00 de la tarde en el estadio Winston Pineda en la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. Los Caballeros, dirigidos ahora por por el uruguayo Álvaro García, buscan recuperarse tras la derrota ante Mixco en la jornada anterior que los dejó en la zona de descenso de la tabla acumulada con 40 puntos.

Achuapa llega en la décima posición del Clausura 2026 con 15 puntos y en una situación delicada en la tabla acumulada, donde los últimos dos lugares descienden directamente. Los Cebolleros necesitan sumar de tres en casa para alejarse del peligro y no perder terreno en la segunda vuelta del torneo.

Mictlán, por su parte, llega en la novena posición con 18 puntos en el Clausura 2026 y 42 unidades en la tabla acumulada. Los Conejos buscarán aprovechar la visita a Achuapa para sumar tres puntos que los alejen aún más de la zona de descenso y los mantengan en la mitad de la tabla.

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