EN VIVO| Achuapa vs. Mictlán por la jornada 20 del torneo Apertura 2025

La jornada 20 del Torneo Apertura 2025 continúa este domingo a las 15:00 horas con un duelo decisivo en el Estadio Winston Pineda, donde Achuapa recibe a Mictlán en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del campeonato.

Achuapa, actualmente con 21 puntos, sabe que un triunfo en casa podría impulsarlo dentro de los puestos de pelea por la clasificación. El equipo ha mostrado irregularidad en las últimas jornadas, pero ha sido más sólido en su estadio, donde suele competir con más determinación y presencia ofensiva. La localía será uno de sus principales argumentos para buscar el resultado. Mictlán, por su parte, llega con 20 puntos y con la misma urgencia. El conjunto oriental ha alternado buenas actuaciones con caídas inesperadas, pero continúa a solo un paso de los puestos que dan acceso a la fase final.