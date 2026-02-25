EN VIVO | Achuapa vs. Xelajú MC por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026

La jornada nueve continúa este miércoles a las 15:00 horas con el duelo entre Deportivo Achuapa y Xelajú MC, que se disputará en el estadio Winston Pineda Gudiel.

El conjunto cebollero, dirigido por el mexicano Rafael Loredo, buscará sumar una nueva victoria en el certamen para mantenerse en la parte alta de la tabla y seguir alejándose de la zona acumulada.

Por su parte, el cuadro altense llega motivado tras su triunfo frente a Deportivo Mixco en casa y también luchará por llevarse los tres puntos para continuar escalando posiciones tanto en la tabla del Clausura 2026 como en la acumulada.

El encuentro promete grandes emociones durante los 90 minutos. Ambos equipos atraviesan un buen momento: Achuapa se ubica en la tercera posición con 14 puntos, mientras que Xelajú MC ocupa la cuarta casilla con 13 unidades.