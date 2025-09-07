EN VIVO| Achuapa vs. Xelajú por la octava jornada del torneo Apertura 2025

La jornada 8 del Torneo Apertura 2025 continúa este domingo con un partido de gran importancia en el estadio Winston Pineda, donde Achuapa recibirá a Xelajú MC en busca de recuperar terreno en la tabla de posiciones.

El cuadro cebollero atraviesa un momento agridulce tras caer en la fecha anterior 2-0 frente a Malacateco. En contraste, Xelajú llega con un panorama muy distinto. Los superchivos gamaron en la jornada pasada en el clásico del occidente por un marcador de 3-1.