EN VIVO: El marcador entre Achuapa y Antigua GFC se pone 2-2

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EN VIVO: El marcador entre Achuapa y Antigua GFC se pone 2-2

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Redacción deportes

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Antigua GFC empató 2-2 al minuto 77 frente a Achuapa en el partido disputado en el Estadio Municipal Manuel Ariza. Un partido cargado de emociones con los goles de Erick Sánchez (20′ 2T y 32′ 2T) para los locales y de Diego Santis (39′ 1T) y Juan Carbonell (7′ 2T) para los visitantes.

    Así llegan Achuapa y Antigua GFC

    Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

    Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

    Achuapa recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Cobán Imperial. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 4 a favor.

    Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

    Antigua GFC llega triunfante luego de ver caer a Malacateco con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 13 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

    El local se ubica en el décimo segundo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (9 PG – 6 PE – 6 PP).

    El juez seleccionado para el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue Elmer Herrera.

    Formación de Achuapa hoy

    Álvaro García propuso una alineación 3-5-2 con Luis Fernando Ruiz en el arco; Carlos Santos, Dayron Suazo y Carlos Castrillo como defensores; Kevin Tiul, Isaías de León, Randall Corado, Didier Acosta y Denilson Bol como centrocampistas; y Kevin Castillo y Erick Sánchez como delanteros.

    Formación de Antigua GFC hoy

    Por su parte, Mauricio Tapia se decidió por un esquema 4-3-3, con Luis Morán defendiendo el arco; Juan Carbonell, Walter Paz, Diego Santis, José Ardón como zagueros; Enrique Camargo, Santiago Garzaro y José Rosales en el centro del campo; y con Andris Herrera, Oscar Santis y Leandro Ortigoza como atacantes.

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