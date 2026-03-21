EN VIVO: Achuapa y Mictlán, sin goles en el duelo de la fecha 15 del Clausura

Tarjetas Amarillas:

Achuapa (0)

VS

Mictlán (3)

La previa del encuentro entre

Achuapa

y

Mictlán

por

Clausura 2026 :



Así llegan Achuapa y Mictlán

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa cayó 0 a 1 ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Con una racha negativa, llega con 4 partidos sin ganar y con 9 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 1 a favor.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Malacateco. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 6 en su arco.

El local está en el décimo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 7 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (5 PG – 3 PE – 6 PP).

El partido en el estadio Winston Pineda fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.

Formación de Achuapa hoy

Álvaro García presentó una alineación 4-4-2 con Ederson Cabezas en la portería; Randall Corado, Carlos Castrillo, Mathius Gaitán y Kevin Núñez en la línea defensiva; Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía y Kevin Tiul en el mediocampo; y Jomal Williams y Derlis Aquino en la delantera.

Formación de Mictlán hoy

Por su parte, el entrenador Gabriel Álvarez ha decidido parar un esquema 3-4-3, con el arquero John Faust; William Ramírez, Richard Monges, Bryan Menéndez como defensores; Juan Carlos Escobar, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Brandon Rivas como centrocampistas; y William Fajardo, Julio César Rodríguez y Sebastián Colón como delanteros.