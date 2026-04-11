EN VIVO: ¡Ya se juega la etapa complementaria! Antigua GFC vence a Municipal por 1-0

Comenzó el segundo tiempo en el estadio y Antigua GFC le está ganando 1-0 a Municipal con gol de Agustín Maziero (4′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Municipal del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (3)

VS

Municipal (4)

(3) VS (4) Tarjetas Rojas:

Antigua GFC (1)

VS

Municipal (0)

Así llegan Antigua GFC y Municipal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC derrotó por 2 a 0 a Aurora FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cobán Imperial. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 5 en contra.

El local está en el sexto puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (8 PG – 5 PE – 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Walter López Castellanos.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia plantea su juego con una formación 5-4-1 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón y Enzo Fernández en defensa; Óscar Castellanos, José Rosales, Oscar Santis y Brayam Castañeda en el medio; y Agustín Maziero en la delantera.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares defendiendo la portería; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres, José Morales en la zaga; Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en el centro del campo; y con Erik López en el ataque.