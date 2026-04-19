EN VIVO: ¡Segundo tiempo! Antigua GFC lleva la ventaja 2-1 frente a Malacateco

Comienzan los segundos 45 minutos y Antigua GFC lleva la delantera frente a Malacateco, con un marcador 2 a 1.

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Malacateco del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (0)

VS

Malacateco (1)

(0) VS (1) Tiros Libres:

Antigua GFC (1)

VS

Malacateco (0)

Así llegan Antigua GFC y Malacateco

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de caer por 0 a 3 frente a Guastatoya. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 12 en el arco contrario.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco viene de un triunfo 2 a 0 frente a Cobán Imperial. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 30 puntos (8 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG – 4 PE – 11 PP).

Sergio Reyna Möller fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Pensativo.

Formación de Antigua GFC hoy

El entrenador Mauricio Tapia salió a la cancha con una formación 4-4-2 con Luis Morán en la portería; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón y Kevin Grijalva en la línea defensiva; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Oscar Santis y Brayam Castañeda en el mediocampo; y Andris Herrera y Agustín Maziero en el ataque.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, Mínor Díaz paró en el campo una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez en el arco; Andru Morales, Víctor Torres, Carlos Pérez Ochoa, Brayan Morales como defensa; José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez y Gabino Vásquez en la mitad; y con Joshua Trigueño y Ángel López en la delantera.