EN VIVO| Antigua GFC vs Achuapa por la jornada 14 del torneo Apertura 2025

Antigua GFC se prepara para cerrar la jornada sabatina de la Liga Nacional recibiendo a Deportivo Achuapa este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Pensativo. Los Panzas Verdes buscarán aprovechar su localía y sumar tres puntos que les permitan mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.

El equipo dirigido por Mauricio Tapia llega motivado tras sus últimos resultados positivos en casa, donde ha mostrado un juego sólido y eficiente. La afición local se espera presente para apoyar al equipo en un duelo que se prevé muy intenso y disputado. Por su parte, Achuapa llega con la necesidad de sumar fuera de casa para mantenerse cerca de la parte media de la tabla.