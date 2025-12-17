En vivo: Antigua GFC vs. Aurora FC, sigue los detalles del encuentro de vuelta de las semifinales del Apertura

Antigua GFC recibe esta noche, a las 20.00 horas, en el estadio Pensativo de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a Aurora FC para disputar la semifinal de vuelta, en la que se definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2025.

La serie favorece a los coloniales tras la victoria en el partido de ida, jugado en el estadio Guillermo Slowing, gracias a la anotación de Héctor Prillwitz.

Ahora, el cuadro antigüeño buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición para sellar su pase a la gran final y aspirar al bicampeonato.

Por su parte, el conjunto aurinegro intentará remontar y lograr una clasificación histórica en su regreso soñado al máximo circuito del balompié nacional.