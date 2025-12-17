Fútbol Nacional
En vivo: Antigua GFC vs. Aurora FC, sigue los detalles del encuentro de vuelta de las semifinales del Apertura
Esta noche, en el estadio Pensativo, se definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2025 en el duelo entre Antigua GFC y Aurora FC.
Antigua GFC vs Aurora FC . (Foto: Prensa Libre)
Antigua GFC recibe esta noche, a las 20.00 horas, en el estadio Pensativo de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a Aurora FC para disputar la semifinal de vuelta, en la que se definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2025.
La serie favorece a los coloniales tras la victoria en el partido de ida, jugado en el estadio Guillermo Slowing, gracias a la anotación de Héctor Prillwitz.
Ahora, el cuadro antigüeño buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición para sellar su pase a la gran final y aspirar al bicampeonato.
Por su parte, el conjunto aurinegro intentará remontar y lograr una clasificación histórica en su regreso soñado al máximo circuito del balompié nacional.