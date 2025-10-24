EN VIVO| Antigua GFC vs. Aurora por la jornada 16 del torneo Apertura 2025

El Estadio Pensativo será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Antigua GFC recibe este sábado a las 18:00 horas a Aurora FC, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que atraviesan un gran momento y que pelean en la parte alta de la tabla.

El cuadro colonial llega motivado tras una serie de resultados positivos que lo mantienen entre los protagonistas del campeonato. Por su parte, Aurora FC continúa demostrando que su regreso a la Liga Nacional no fue casualidad. El equipo militar se mantiene firme en la zona de clasificación y quiere dar otro golpe sobre la mesa ante un rival directo.