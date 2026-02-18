EN VIVO | Antigua GFC vs. Aurora por la jornada 7 donde los coloniales buscarán su primera victoria

El cuadro de Antigua GFC recibirá esta noche al conjunto de Aurora, en el cierre de la jornada de este miércoles. El equipo colonial será local en el estadio Pensativo, donde buscará su primera victoria del Torneo Clausura 2026. De momento, el conjunto bicampeón se ubica en el fondo de la tabla con apenas tres unidades.

Por su parte, el cuadro aurinegro llegará a la ciudad colonial con la intención de sumar otro triunfo que le permita seguir escalando posiciones. El equipo dirigido por Saúl Phillip viene de conseguir su segunda victoria del certamen y suma ocho puntos, por lo que intentará quedarse nuevamente con los tres puntos.

El encuentro promete ser intenso, con dos equipos decididos a buscar la victoria. Antigua, bajo el mando de Mauricio Tapia, intentará romper su mala racha y sumar su primer triunfo del torneo, mientras que Aurora buscará alcanzar su tercera victoria del Clausura 2026 el encuentro esta programado para las 20:00.