EN VIVO | Antigua GFC vs. Cobán Imperial por la jornada 12 del Torneo Clausura 2026

Antigua GFC y Cobán Imperial protagonizan este domingo uno de los partidos más atractivo de la jornada 12 del Clausura 2026 en el estadio Pensativo a las 6:00 de la tarde. Los Panzas Verdes, dirigidos por Mauricio Tapia, reciben a los Príncipes Azules de Martín García en un duelo que puede tener implicaciones directas en la pelea por el liderato.

Cobán llega a este partido en el segundo lugar de la tabla con 21 puntos, a uno del líder Comunicaciones. Los Príncipes Azules cedieron el liderato en la jornada anterior y buscan en el Pensativo una victoria que los devuelva a lo más alto de la clasificación, dependiendo del resultado de Comunicaciones más tarde.

Antigua GFC atraviesa un torneo irregular. El conjunto colonial acumula 13 puntos en el séptimo lugar del Clausura 2026, aunque ha mostrado mejor nivel en las últimas jornadas. Los Panzas Verdes buscarán aprovechar su localía ante un Cobán que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo para sumar tres puntos que los acerquen a la zona de clasificación.

