EN VIVO | Antigua GFC vs. Comunicaciones: partido de ida de cuartos del Clausura 2026

Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentan este miércoles en la serie de cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Pensativo a las 7:00 PM en uno de los duelos más atractivos de la liguilla. Comunicaciones cerró la fase regular en la cuarta posición con 35 puntos, mientras que Antigua GFC terminó quinta con 34 unidades y recibe el partido de ida con la ventaja de jugar en casa en el Pensativo, buscando sacar un resultado favorable antes de viajar al Estadio Cementos Progreso para la vuelta del sábado 2 de mayo.

Antigua GFC llega a esta liguilla como uno de los equipos más regulares del torneo, con jugadores de jerarquía como Agustín Maziero y Oscar Santis como sus principales referencias ofensivas. Los coloniales de Mauricio Tapia son uno de los clubes más laureados del fútbol guatemalteco reciente y buscarán aprovechar su condición de local en el Pensativo para tomar ventaja en la serie.

Comunicaciones llega después de una fase regular marcada por la lucha por la permanencia, de la que se salvaron matemáticamente en la penúltima jornada. Los Cremas de Marco Antonio Figueroa llegan con la motivación de haber cerrado el torneo con solidez y con el objetivo de avanzar a las semifinales, donde podrían enfrentarse a Xelajú MC. La vuelta se disputará el sábado 2 de mayo a las 6:00 PM en el Estadio Cementos Progreso.

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