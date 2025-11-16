EN VIVO| Antigua GFC vs. Comunicaciones por la jornada 20 del torneo Apertura 2025

La jornada 20 del Torneo Apertura 2025 bajará el telón este domingo a las 18:00 horas con un partido de alto voltaje en el Estadio Pensativo, donde Antigua GFC recibirá a Comunicaciones en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana. Ambos equipos llegan con objetivos claros y necesidades urgentes, lo que promete un cierre de fecha intenso y cargado de presión.

Antigua, actualmente con 36 puntos, tiene la gran oportunidad de escalar hasta el segundo puesto si consigue un triunfo en casa. Para Comunicaciones, el panorama es distinto pero igual de determinante. Con 20 puntos en la tabla, los cremas llegan obligados a sumar si quieren mantenerse en la lucha por clasificar.