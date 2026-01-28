En vivo | Antigua GFC vs. Comunicaciones por la jornada 3 del torneo Clausura 2026

El bicampeón Antigua GFC será el encargado de cerrar la jornada de este miércoles en el Torneo Clausura 2026, cuando reciba al Comunicaciones FC por la tercera fecha del certamen nacional. El duelo se disputará a partir de las 21:00 horas en el estadio Pensativo, en un choque que promete emociones y mucha intensidad.

Ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar de a tres. Para el cuadro colonial, una victoria representaría su primera del campeonato, tras un inicio irregular en el que apenas ha cosechado un punto en dos jornadas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia buscará hacer valer su localía para escalar posiciones y tomar impulso en la defensa de su título.

Por su parte, Comunicaciones llega con un triunfo y una derrota en su haber, pero con mayor presión debido a su situación en la tabla acumulada, donde ocupa actualmente el último lugar, lo que lo tiene inmerso en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa está obligado a sumar en este encuentro.

El encuentro entre aguacateros y cremas se perfila como uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos tradicionales del fútbol guatemalteco que buscarán salir airosos de este enfrentamiento.