EN VIVO | Antigua GFC vs. Guastatoya por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026

Antigua GFC recibe este 24 de febrero de 2026 a Deportivo Guastatoya en la continuidad de la novena fecha del Torneo Clausura, con la presión al límite y la urgencia de reencontrarse con la victoria.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Tapia ha tenido un arranque inesperadamente flojo en la defensa de su título. Con apenas un triunfo en el certamen, el vigente bicampeón se ubica en la última posición de la clasificación, lejos del protagonismo que lo llevó a levantar el trofeo. La falta de contundencia ofensiva y ciertos desajustes defensivos han marcado un inicio cuesta arriba para los coloniales.

Enfrente estará un Guastatoya que también juega con necesidades. El conjunto dirigido por Pablo Centrone buscará convertirse en una nueva piedra en el camino de los antigüeños, sabiendo que sumar es clave para mantenerse a distancia de la zona de descenso.