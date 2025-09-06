EN VIVO| Antigua GFC vs. Guastatoya por la octava jornada del torneo Apertura 2025

EN VIVO| Antigua GFC vs. Guastatoya por la octava jornada del torneo Apertura 2025

Antigua GFC y Deportivo Guastatoya, programado para las 19:00 horas en el Estadio Pensativo, encuentro que cerrará la actividad sabatina.

Antigua GFC buscará sumar tres puntos de local ante el Deportivo Guastatoya. (Foto: Prensa Libre)

La jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuará este sábado 6 de septiembre con el duelo entre Antigua GFC y Deportivo Guastatoya, programado para las 19:00 horas en el Estadio Pensativo, encuentro que cerrará la actividad sabatina.

El cuadro colonial llega motivado tras sumar puntos importantes en sus últimas presentaciones y se mantiene en la parte alta de la tabla con 13 unidades, en la cuarta posición. Del otro lado, Guastatoya atraviesa un momento complicado. El equipo oriental todavía no conoce la victoria en el campeonato y marcha en el último lugar con apenas 1 punto tras siete jornadas disputadas.

