EN VIVO | Antigua GFC vs. Malacateco por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026

Antigua GFC y Malacateco cierran este domingo la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Pensativo a las 7:00 PM en un partido que tiene implicaciones importantes en la tabla acumulada. Los coloniales buscan retomar el buen nivel tras su sorpresiva derrota ante Guastatoya, mientras que los Toros llegan con la necesidad de sumar puntos para seguir alejándose de la zona de descenso.

Antigua GFC llega en la sexta posición del Clausura con 30 puntos y tercero en la tabla acumulada con 72 unidades. Los coloniales de Mauricio Tapia vienen de una derrota inesperada en la jornada anterior y buscarán recuperarse ante un rival que también necesita los tres puntos para asegurar su permanencia.

Malacateco, por su parte, llega en la décima posición del Clausura con 19 puntos y décimo primero en la tabla acumulada con 50 unidades, en una situación todavía comprometida en la zona de descenso. Los Toros de Minor Díaz buscarán aprovechar la visita al Pensativo para sumar tres puntos vitales que les permitan alejarse definitivamente de la zona de peligro a falta de una jornada para el cierre del torneo.

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