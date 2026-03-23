EN VIVO: Antigua GFC vs. Marquense por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026

Antigua GFC recibirá esta noche a las 19: 00 horas en el estadio Pensativo a Marquense, en el cierre de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Mauricio Tapia llega a este compromiso con buen ánimo, luego de vencer entre semana a Comunicaciones, resultado que fortaleció la confianza del plantel colonial.

Por su parte, Marquense también afronta el encuentro con impulso, tras conseguir una victoria ante Cobán Imperial, en la que mostró solidez colectiva y efectividad en momentos clave. Los leones saben que sumar como visitantes es vital para mantenerse en la pelea por sus objetivos en el campeonato.

El partido promete intensidad durante los 90 minutos, con ambos equipos en busca del arco rival y de los tres puntos que les permitan seguir escalando posiciones en la tabla.