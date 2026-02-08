EN VIVO | Antigua GFC vs. Mixco por la jornada 5 del torneo Clausura 2026

Antigua GFC recibirá este domingo a las 7:00 p.m. a Mixco en el Estadio Pensativo por la jornada 5 del Torneo Clausura 2026. Los panzaverdes buscan desesperadamente su primera victoria del torneo tras un inicio catastrófico que los tiene en el último lugar de la tabla.

El bicampeón atraviesa su peor momento en años recientes. Antigua suma apenas 2 puntos en cuatro jornadas con dos empates y dos derrotas, sin conocer el triunfo. Los dirigidos por Mauricio Tapia ocupan la última posición del Clausura y necesitan urgentemente reaccionar en casa.

La situación se complicó aún más tras la lesión de ligamento de rodilla de Juan Francisco Apaolaza, quien fue operado y estará fuera el resto del torneo. La baja del delantero argentino es un golpe durísimo para los coloniales que ya no cuentan con una de sus principales figuras ofensivas.

Por su parte, Mixco llega con 4 puntos tras una victoria, un empate y dos derrotas. Los chicharroneros dirigidos por Fabricio Benítez ocupan una posición intermedia en la tabla y buscarán aprovechar el mal momento de Antigua para sumar de a tres como visitantes en el Pensativo.

