EN VIVO | Antigua GFC vs. Municipal por la jornada 19 del torneo Clausura 2026

Antigua GFC y Municipal protagonizan este sábado uno de los duelos más atractivo de la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Pensativo a las 7:00 PM. El actual bicampeón nacional recibe al líder de la tabla acumulada en un enfrentamiento que enfrenta a los dos de los equipos más regulares del fútbol guatemalteco donde Municipal buscará dar un golpe en la tabla del Clausura acercándose al liderato.

Municipal llega en la tercera posición del Clausura con 29 puntos, a solo tres del líder Comunicaciones, y primero en la tabla acumulada con 77 unidades. Los Rojos de Mario Acevedo buscarán los tres puntos en el Pensativo para escalar posiciones en el certamen y mantener su dominio en la clasificación general de la temporada.

Antigua GFC, por su parte, llega en la sexta posición del Clausura con 27 puntos y viene en un gran momento de forma tras sus últimas actuaciones en el torneo. Los Patas Amarillas del bicampeón nacional buscarán aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad ante uno de sus rivales más directos en la lucha por el título.

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