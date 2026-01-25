EN VIVO | Antigua GFC vs. Xelajú MC por la jornada 2 del torneo Clausura 2026

El bicampeón recibe a los superchivos en el Estadio Pensativo buscando redimirse tras la goleada 5-1 ante Cobán. Xelajú llega motivado después de golear 4-0 a Aurora y buscará dar otro golpe como visitante en casa del vigente campeón.

Alejandra Soto

(Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Antigua GFC recibe este domingo a Xelajú MC en el Estadio Pensativo por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Los panzaverdes buscan su primera victoria del semestre tras el duro golpe recibido en su debut contra Cobán Imperial.

El conjunto dirigido por Mauricio Tapia se estrenó como bicampeón de la peor manera posible al caer goleado 5-1 ante los príncipes azules. Los coloniales necesitan urgentemente los tres puntos en casa para recuperar la confianza y demostrar que el traspié inicial fue solo un mal día.

Por su parte, Xelajú MC llega en un gran momento tras golear 4-0 a Aurora en la primera fecha. Los chivos demostraron un nivel ofensivo impresionante y buscarán sumar otros tres puntos ante el bicampeón para consolidarse en lo más alto de la tabla.

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Sigue el minuto a minuto de este duelo clave:

