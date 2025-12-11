En vivo: Antigua GFC vs. Xelajú MC, sigue los detalles del encuentro de vuelta de los cuartos de final

Esta noche, el cuadro de Antigua GFC recibe en el estadio Pensativo al equipo de Xelajú MC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro se disputará a las 20.00 horas, donde se definirá al último clasificado a las semifinales del certamen nacional.

El conjunto superchivo llega con ventaja de un gol, luego de imponerse en el compromiso de ida por 1-0, gracias a la anotación de Antonio de Jesús López.

El cuadro colonial llega a este compromiso en busca de una victoria que le dé el pase a la siguiente ronda, mientras que al cuadro altense le basta un empate para estar entre los cuatro mejores del certamen.

El duelo promete ser electrizante durante los 90 minutos, ya que ambos equipos saldrán con todo para sellar su clasificación a la semifinal del torneo.