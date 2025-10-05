EN VIVO| Antigua GFC vs Xelajú por la jornada 13 del torneo Apertura 2025

La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 cierra este domingo con un choque de alto nivel en el Estadio Pensativo. Antigua GFC recibirá a Xelajú Mario Camposeco a partir de las 18:00 horas, en un duelo que promete emociones fuertes y que puede tener repercusiones importantes en la tabla de posiciones.

Los aguacateros llegan a este compromiso con la necesidad de hacerse fuertes en casa. En lo que va del campeonato han mostrado regularidad en el Pensativo, pero aún deben consolidar resultados que los mantengan en la pelea por los puestos de privilegio.