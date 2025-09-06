EN VIVO: Antigua GFC es superior a Guastatoya y lo vence por 3-1

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Guastatoya del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (3)

VS

Guastatoya (8)

(3) VS (8) Tarjetas Rojas:

Antigua GFC (1)

VS

Guastatoya (1)

Así llegan Antigua GFC y Guastatoya

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC sacó un empate por 2 en su visita a Cobán Imperial. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya viene de perder contra Mixco por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 4 goles y recibieron 14.

El local se ubica en el cuarto puesto con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PE – 6 PP).

El árbitro Cristopher Corado fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

El estratega Mauricio Tapia apostó por una formación 4-5-1 con Luis Morán bajo los tres palos; Kevin Grijalva, Guillermo Carbonell, Héctor Prillwitz y Diego Santis en la zaga; Brandon De León, Gerson Chávez, Milton Maciel, José Espinoza y Robinson Flores en el medio; y Juan Francisco Apaolaza como atacante.

Por su parte, el entrenador Pablo Centrone planteó un esquema táctico 4-3-3 con Rubén Escobar en la portería; Alejandro Cabral, Víctor Armas, Kevyn Aguilar, Samuel Garrido en la línea defensiva; Dilan Palencia, Yordin Hernández y Nelson García en el mediocampo; y Keyshwen Arboine, Hristopher Robles y Emanuel Yori en la delantera.