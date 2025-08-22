EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Antigua GFC vs Mixco por 1-0

Al finalizar los primeros 45, Antigua GFC vence a Mixco por 1-0 con gol de Juan Francisco Apaolaza (30′ 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Antigua GFC y Mixco del Apertura:



Tarjetas Amarillas:

Antigua GFC (3)

VS

Mixco (1)

Así llegan Antigua GFC y Mixco

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Aurora FC. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Mictlán. Buscará volver a la racha de sus últimos partidos en los que acumuló 4 victorias. En ellos, llegó a anotar 6 goles a sus oponentes y ha recibido 2 en su portería.

El local está en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (4 PG – 1 PE).

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan López Castellanos.

Formación de Antigua GFC hoy

El equipo dirigido por Mauricio Tapia plantea su juego con una formación 4-3-3 con Luis Morán en el arco; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio y Enzo Fernández en defensa; Gerson Chávez, Milton Maciel y José Espinoza en el medio; y Jostin Daly, Juan Francisco Apaolaza y Robinson Flores en la delantera.

Formación de Mixco hoy

Por su parte, los conducidos por Fabricio Benítez se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Kevin Moscoso defendiendo la portería; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Facundo González en la zaga; Kener Lemus, Esnaydi Zúñiga, José Bolaños, Christian Ojeda y Yonathan Pozuelos en el centro del campo; y con Nicolás Martínez en el ataque.