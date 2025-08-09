EN VIVO: Arranca el partido entre Mixco vs Xelajú

Tarjetas Amarillas:

Mixco (0)

VS

Xelajú (1)

La previa del encuentro entre

Mixco

y

Xelajú

por

Apertura 2025 :



Así llegan Mixco y Xelajú

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Apertura

Mixco viene de vencer a Malacateco con un marcador de 2-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su segunda victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 4 goles a favor frente a 1 encajado.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Mictlán. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 2 veces.

El local se ubica puntero con 9 puntos (3 PG), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro Walter López Castellanos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

Formación de Mixco hoy

El estratega Fabricio Benítez apostó por una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Rodrigo Marroquín, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor y Facundo González en la zaga; Esnaydi Zúñiga, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y Kennedy Rocha, Eliser Quiñones y Yonathan Pozuelos como atacantes.

Formación de Xelajú hoy

Por su parte, el entrenador Amarini Villatoro planteó un esquema táctico 5-3-2 con Nery Lobos en la portería; Raúl Calderón, Manuel Romero, Marcelo Hernández, José Castañeda, José Javier Longo en la línea defensiva; Derrikson Quirós, Juan Cardona y Claudio de Oliveira en el mediocampo; y Steven Cárdenas y Elmer Cardoza en la delantera.