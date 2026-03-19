EN VIVO: Aurora FC y Guastatoya siguen igualados 0-0 en el segundo tiempo

Aurora FC y Guastatoya están en el campo de juego para la etapa complementaria. El marcador está 0 a 0 en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Guastatoya del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (2)

VS

Guastatoya (2)

(2) VS (2) Tarjetas Rojas:

Aurora FC (1)

VS

Guastatoya (0)

Así llegan Aurora FC y Guastatoya

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC busca levantarse de su derrota ante Municipal en el Mateo Flores. En los duelos recientes, ha perdido 1 y empatado 3, con 2 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Guastatoya derrotó 3-1 a Mictlán. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 empate y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 9 en su arco.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 5 PP).

Erick Orozco fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Formación de Aurora FC hoy

Saúl Phillip presentó una alineación 4-3-3 con Liborio Sánchez defendiendo la portería; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Alex Díaz en la zaga; Allan García, José Luis Vivas y Pablo Mingorance en el centro del campo; y con Nicolas Lovato, Gabriel Grajeda y Daniel Baján en el ataque.

Formación de Guastatoya hoy

Por su parte, Pablo Centrone salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Rubén Escobar en la portería; Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Kevin Fernández en la línea defensiva; Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon y José Almanza en el mediocampo; y Santiago Gómez en la delantera.