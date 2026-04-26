EN VIVO: ¡Segundo tiempo! El marcador sigue favorable a Aurora FC 1-0 sobre Mictlán

Hasta el momento el triunfo parcial en el complemento se lo lleva Aurora FC.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Mictlán del Clausura:



Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (1)

VS

Mictlán (1)

Así llegan Aurora FC y Mictlán

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC no pudo ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Sus resultados han sido variados: 1 fue empate y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

Mictlán llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Xelajú. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 17.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 19 puntos (4 PG – 7 PE – 10 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 9 PP).

Sergio Reyna Möller fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

Formación de Aurora FC hoy

Saúl Phillip eligió una alineación 3-5-2 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano y José Manuel Lemus en defensa; Pablo Mingorance, Allan García, José Luis Vivas, Nicolas Lovato y Gabriel Grajeda en el medio; y Eddie Ibargüen y Diego Ruiz en la delantera.

Formación de Mictlán hoy

Por su parte, Gabriel Álvarez presentó un esquema táctico 3-5-2 con el portero John Faust; Pablo Meza, Renny Folleco, William Ramírez en el muro defensivo; Kendel Herrarte, Justin Racancoj, Jonas Herrarte, Osman Salguero y Brandon Rivas en el centro del campo; y Julio César Rodríguez y William Fajardo como delanteros.