EN VIVO: Aurora FC mantiene la ventaja 1-0 sobre Malacateco en el segundo tiempo

Malacateco vuelve de los vestuarios con el ánimo de dar la vuelta al partido frente a Aurora FC.

Las estadísticas del encuentro entre Aurora FC y Malacateco del Apertura:



Pases Correctos:

Aurora FC (1)

VS

Malacateco (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas:

Aurora FC (4)

VS

Malacateco (2)

Así llegan Aurora FC y Malacateco

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC ganó su último duelo ante Comunicaciones por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco viene de vencer a Achuapa en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 8 goles y 10 le han convertido.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 14 puntos (4 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG – 1 PE – 4 PP).

Stib Morales Ordóñez fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Aurora FC hoy

Saúl Phillip se plantó con una alineación 3-4-3 con el arquero Liborio Sánchez; José Manuel Lemus, Jairo Soriano y Carlos Monterroso como defensores; Daniel Baján, Carlos Quan, Jorge Batres y Alejandro Galindo como centrocampistas; y Alex Díaz, Andres Echeverria y Paulo Motta como delanteros.

Formación de Malacateco hoy

Por su parte, el entrenador José Guadalupe Cruz dispuso en campo una estrategia 3-4-3 con Miguel Jiménez defendiendo el arco; Víctor Torres, Brayan Morales, Marlon Chun como zagueros; Ángel López, Franklin Quinteros, Frank De León y Kenneth Cerdas en el centro del campo; y con Vidal Paz, José Ortiz y Joshua Trigueño como atacantes.