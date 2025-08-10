EN VIVO: Aurora FC supera a Achuapa por 1 a 0

El delantero Alejandro Galindo abre el marcador en el minuto 11, dando paso a la victoria parcial de Aurora FC sobre Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

La previa del encuentro entre

Achuapa

y

Aurora FC

por

Apertura 2025 :



Así llegan Achuapa y Aurora FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa ganó el encuentro previo ante Antigua GFC por 2-0.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Marquense, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el cuarto puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El juez seleccionado para el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue Bryan López Castellanos.

Formación de Achuapa hoy

Martín García propuso una alineación 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Sixto Betancourt, Carlos Castrillo y Kevin Castillo como defensores; Yeison Carabali, Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta como centrocampistas; y Erick Sánchez y Agustín Maziero como delanteros.

Formación de Aurora FC hoy

Por su parte, Saúl Phillip se decidió por un esquema 4-5-1, con Liborio Sánchez defendiendo el arco; Carlos Monterroso, Jafet Soriano, José Manuel Lemus, Klisman García como zagueros; José Luis Vivas, Allan García, Daniel Baján, Nicolas Lovato y Andres Echeverria en el centro del campo; y con Alejandro Galindo como atacante.