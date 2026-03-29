EN VIVO | Aurora FC vs. Achuapa por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026

Aurora FC y Achuapa abren la jornada dominical de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Guillermo Slowing, en un duelo que tiene implicaciones importantes en ambos extremos de la tabla acumulada. El conjunto Aurinegro recibe a los Cebolleros en un partido que ninguno de los dos equipos puede tomarse a la ligera.

Aurora FC llega a este compromiso en la undécima posición del Clausura 2026 con 15 puntos, en una temporada irregular que no ha reflejado el potencial del conjunto aurinegro. En la tabla acumulada, los capitalinos suman 54 unidades y se mantienen en la quinta posición, por lo que sumar de a tres les permitiría seguir consolidando su posición en la parte media alta del certamen.

Achuapa, por su parte, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Los Cebolleros ocupan el último lugar de la tabla acumulada con apenas 40 puntos, lo que los coloca en zona de descenso directo. Un resultado positivo en el Guillermo Slowing sería un golpe anímico enorme para un equipo que lucha por su permanencia en la Liga Nacional.

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